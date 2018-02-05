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Максим Галкин опубликовал в Instagram доказательства нападений Стаса Садальского на его семью
После последнего выпада Стаса Садальского, посвященного новому шоу Максима Галкина, он решил сделать ответный ход. Артист опубликовал в Instagram доказательства нападения коллеги на его семью.

Знаменитость отметил, что всегда с уважением относился к творчеству актера, но лично с ним не знаком. Он несколько раз пересекался со Стасом Садальским на съемках, однако все публикации оппонента показывали, что Максим Галкин ему не нравится. После женитьбы на Алле Пугачевой коллега продолжал внимательно следить за всеми событиями, происходящими в доме пары, после чего описывал их в негативном свете.

Максим Галкин опубликовал в Instagram доказательства нападений Стаса Садальского на его семью


Многие подписчики считают, что актер просто завидует успешным собратьям, а потому начинает обвинять их во всех грехах. Жертвой также стал Филипп Киркоров вместе с Сергеем Лазаревым, который с юмором отреагировал на ситуацию. Пользователи сетей предлагают своему кумиру найти компромисс или объявить бойкот противнику.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:35
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