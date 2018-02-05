Новый фотоснимок Дмитрия Шепелева спровоцировал разговоры об его отцовстве
На страничке Дмитрия Шепелева появился новый фотоснимок, который вызвал разговоры об его отцовстве.
Знаменитости очень любят интриговать своих подписчиков, публикуя неопределенные фотоснимки на своих официальных страничках. Дмитрий Шепелев также решил не быть исключением и выложил фото, которое было сделано в больнице.
На данном снимке ведущий появился в образе доктора и подписал его так: «Ну, а ваше мнение, доктор Росс?!». Под данным снимком моментально написали множество комментариев. Некоторые пользователи предположили, что Шепелев возможно снова готовится стать папой.
Может быть, новая пассия ведущего все это время была беременна, а он тщательно от всех это скрывал. А также возможно артист пробует себя в какой-то новой роли. Поэтому подписчики моментально закидали Дмитрия интересующими их вопросами, пытаясь выяснить, что он хотел сказать этим снимком.
Стоит напомнить, что после смерти Фриске Дмитрий оставил наследника себе и сам начал заниматься его воспитанием. На данный момент Шепелев делает все от него зависящее, чтобы его сын Платон был счастливым и ни в чем не нуждался.
О своей личной жизни телеведущий не распространяется, но ходят слухи, что у него отношения с бизнесвумен.
Знаменитости очень любят интриговать своих подписчиков, публикуя неопределенные фотоснимки на своих официальных страничках. Дмитрий Шепелев также решил не быть исключением и выложил фото, которое было сделано в больнице.
На данном снимке ведущий появился в образе доктора и подписал его так: «Ну, а ваше мнение, доктор Росс?!». Под данным снимком моментально написали множество комментариев. Некоторые пользователи предположили, что Шепелев возможно снова готовится стать папой.
Может быть, новая пассия ведущего все это время была беременна, а он тщательно от всех это скрывал. А также возможно артист пробует себя в какой-то новой роли. Поэтому подписчики моментально закидали Дмитрия интересующими их вопросами, пытаясь выяснить, что он хотел сказать этим снимком.
Стоит напомнить, что после смерти Фриске Дмитрий оставил наследника себе и сам начал заниматься его воспитанием. На данный момент Шепелев делает все от него зависящее, чтобы его сын Платон был счастливым и ни в чем не нуждался.
О своей личной жизни телеведущий не распространяется, но ходят слухи, что у него отношения с бизнесвумен.