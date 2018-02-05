Новый фотоснимок Дмитрия Шепелева спровоцировал разговоры об его отцовстве

Знаменитости очень любят интриговать своих подписчиков, публикуя неопределенные фотоснимки на своих официальных страничках. Дмитрий Шепелев также решил не быть исключением и выложил фото, которое было сделано в больнице.На данном снимке ведущий появился в образе доктора и подписал его так: «Ну, а ваше мнение, доктор Росс?!». Под данным снимком моментально написали множество комментариев. Некоторые пользователи предположили, что Шепелев возможно снова готовится стать папой.Может быть, новая пассия ведущего все это время была беременна, а он тщательно от всех это скрывал. А также возможно артист пробует себя в какой-то новой роли. Поэтому подписчики моментально закидали Дмитрия интересующими их вопросами, пытаясь выяснить, что он хотел сказать этим снимком.Стоит напомнить, что после смерти Фриске Дмитрий оставил наследника себе и сам начал заниматься его воспитанием. На данный момент Шепелев делает все от него зависящее, чтобы его сын Платон был счастливым и ни в чем не нуждался.О своей личной жизни телеведущий не распространяется, но ходят слухи, что у него отношения с бизнесвумен.