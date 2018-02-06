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Представлен новый трейлер с Крузом «Миссия невыполнима: Последствия»
Двадцать шестого июля на широкие экраны выйдет новая часть картины «Миссия невыполнима: Последствия», в которой Том Круз исполнил роль спец-агента Итана Ханта. Новый трейлер фильма можно будет посмотреть в рамках YouTube.

Представлен новый трейлер с Крузом «Миссия невыполнима: Последствия»

Видео обнародовано на видео-хостинге YouTube на канале «Paramount Pictures Россия». Трейлер представляет приключенческий боевик кинорежиссера Кристофера Маккуорри. Это продолжение киноленты «Миссия невыполнима: Племя изгоев» - шестая часть фильма «Миссия невыполнима».


Партнерами по съемкам Тома Круза стали Генри Кавилл, Алек Болдуин, Шон Харрис, Мишель Монахэн, Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон. На съемках данного фильма Круз продемонстрировал момент перелома ноги. После публикации, трейлер картины в течение суток посмотрели более 240 тысяч пользователей.
Культура
Добавил: tantan61 Сегодня, 06:30
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