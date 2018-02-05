Спортсмены из России решили бойкотировать церемонию открытия Олимпиады - 2018

Российские олимпийцы массово отказываются от участия в длительной 3-часовой торжественной церемонии – параде открытия. Зимняя Олимпиада – 2018 стартует 9 февраля, когда на стадион Пхенчхана выйдут олимпийские делегации. Российские спортсмены появятся перед телекамерами после олимпийцев Австрии, но россиян окажется совсем немного. Нет у российских спортсменов большого желания идти под стягом МОК и за знаменосцем-волонтёром, которого назначат чиновники от спорта. Кое-кто из представителей РФ опасается, что делегацию России могут освистать, другие предполагают, что на родине участников парада могут обвинить в отсутствии патриотизма.Хоккеисты сборной России не смогут принять участие в открытии Олимпиады, ибо согласно графику подготовки прибудут в олимпийскую деревню только в субботу. А вот сознательно не желают вышагивать под флагом МОК российские биатлонисты и лыжники, фигуристы и саночники, керлингисты и мастера шорт-трека.