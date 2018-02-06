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Свою квартиру в Израиле бывшая учительница Путина завещала России
Бывшая учительница Владимира Путина, скончавшаяся в Израиле, завещала свою квартиру в Тель-Авиве России.
Свою квартиру в Израиле бывшая учительница Путина завещала России


Мина Юдицкая, бывшая учительница Владимира Путина, которая преподавала ему в 1960-х годах в школе Ленинграда немецкий язык, скончалась в Израиле в конце предыдущего года. Свою квартиру в Тель-Авиве женщина завещала России.

Как выяснилось, в данное время выявляются наследники Юдицкой с израильской стороны, хотя квартира была завещана Российской Федерации. Решение по данной недвижимости примут, когда наследники будут выявлены.

Мина Юдицкая эмигрировала в Израиль в 1973 году. С Путиным она встретилась в 2005-м, когда он приезжал в еврейское государство с визитом. Израильская пресса сообщала, что Юдицкой по просьбе Путина помогли приобрести в Тель-Авиве небольшую квартиру, вероятно, ту, о которой речь идет в завещании.

Скончалась женщина в возрасте 96 лет в декабре 2017 года.
Политика / Общество
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 06:00
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