Свою квартиру в Израиле бывшая учительница Путина завещала России

Мина Юдицкая, бывшая учительница Владимира Путина, которая преподавала ему в 1960-х годах в школе Ленинграда немецкий язык, скончалась в Израиле в конце предыдущего года. Свою квартиру в Тель-Авиве женщина завещала России.Как выяснилось, в данное время выявляются наследники Юдицкой с израильской стороны, хотя квартира была завещана Российской Федерации. Решение по данной недвижимости примут, когда наследники будут выявлены.Мина Юдицкая эмигрировала в Израиль в 1973 году. С Путиным она встретилась в 2005-м, когда он приезжал в еврейское государство с визитом. Израильская пресса сообщала, что Юдицкой по просьбе Путина помогли приобрести в Тель-Авиве небольшую квартиру, вероятно, ту, о которой речь идет в завещании.Скончалась женщина в возрасте 96 лет в декабре 2017 года.