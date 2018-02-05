В Японии на жилой дом упал военный вертолет

Вертолет рухнул в жилом квартале вблизи здания начальной школы. Речь идёт о вертолёте версии Ан-64. После крушения вертолета начался пожар. В рамках микроблога Twitter появилось видео, где видно, что при падении также воспламенился близлежащий жилой дом. Спасатели занимаются тушением возникшего пожара. По словам очевидцев, вертолет упал на расстоянии около 200 метров от школы. Среди детей никто не пострадал. Согласно имеющимся данным в результате катастрофы один человек погиб.Крушение произошло в 4 км от военной базы, непосредственно за которой числился данный вертолет. Представители японского Минобороны отмечают, что им выполнялся испытательный полет после окончания сервисного и технического обслуживания. В настоящее время устанавливаются причины крушения.