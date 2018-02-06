АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Лощина черного бамбука: Аномальная зона стала причиной массовых болезней и исчезновения людей
EUR 70.50 USD 56.63
Курс валют на 06.02.2018

Компания Marvel опубликовала короткое видео нового фильма про мстителей
Компания Marvel опубликовала на YouTube-канале Marvel Entertainment новый промо-ролик будущей премьеры киноленты «Мстители: Война Бесконечности».

Компания Marvel опубликовала короткое видео нового фильма про мстителей


Тройка мстителей - доктор Стрэндж, Тони Старк и Питер Паркер, сражаются вместе. В коротком ролике видно, когда Старк атакует, Стрэндж, благодаря своим магическим способностям, прикрывается. Интригу создает вопрос, который Старк задал доктору Брюсу Бэннеру: «Так что, это конец?».



Раньше создатели киноленты заявляли, что это первая часть «финала» кинематографической вселенной кинокомпании. Премьера кинофильма состоится двадцать пятого апреля 2018 года.
Культура
Добавил: tantan61 Сегодня, 05:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смехова рассказала, как ее невзлюбила учительница
Замороженная гидросфера нашей планеты стала
Наталья Сенчукова опубликовала в Instagram фото
Австралийские вороны едят ядовитых жаб ага и не
HTC готовит смартфон с 5,5-дюймовым дисплеем и
В России можно будет купить смартфон OPPO A83 за
Просмотреть все новости