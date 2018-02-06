Компания Marvel опубликовала короткое видео нового фильма про мстителей
Компания Marvel опубликовала на YouTube-канале Marvel Entertainment новый промо-ролик будущей премьеры киноленты «Мстители: Война Бесконечности».
Тройка мстителей - доктор Стрэндж, Тони Старк и Питер Паркер, сражаются вместе. В коротком ролике видно, когда Старк атакует, Стрэндж, благодаря своим магическим способностям, прикрывается. Интригу создает вопрос, который Старк задал доктору Брюсу Бэннеру: «Так что, это конец?».
Раньше создатели киноленты заявляли, что это первая часть «финала» кинематографической вселенной кинокомпании. Премьера кинофильма состоится двадцать пятого апреля 2018 года.
Тройка мстителей - доктор Стрэндж, Тони Старк и Питер Паркер, сражаются вместе. В коротком ролике видно, когда Старк атакует, Стрэндж, благодаря своим магическим способностям, прикрывается. Интригу создает вопрос, который Старк задал доктору Брюсу Бэннеру: «Так что, это конец?».
Раньше создатели киноленты заявляли, что это первая часть «финала» кинематографической вселенной кинокомпании. Премьера кинофильма состоится двадцать пятого апреля 2018 года.
Культура
Добавил: tantan61 Сегодня, 05:00