Компания Marvel опубликовала короткое видео нового фильма про мстителей

Тройка мстителей - доктор Стрэндж, Тони Старк и Питер Паркер, сражаются вместе. В коротком ролике видно, когда Старк атакует, Стрэндж, благодаря своим магическим способностям, прикрывается. Интригу создает вопрос, который Старк задал доктору Брюсу Бэннеру: «Так что, это конец?».Раньше создатели киноленты заявляли, что это первая часть «финала» кинематографической вселенной кинокомпании. Премьера кинофильма состоится двадцать пятого апреля 2018 года.