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Плющенко поведал, что заработанные деньги сына они кладут ему на счет
Плющенко рассказал, что деньги, заработанные его сыном, они кладут на его счет, которым он сможет распоряжаться с 18 лет.

Плющенко поведал, что заработанные деньги сына они кладут ему на счет


В Доброграде закончился фестиваль фигурного катания, который организовал Евгений Плющенко. Само мероприятие проводилось на льду замерзшего озера. Среди приглашенных гостей, участвовавших в данном мероприятии, были Аделина Сотникова, Ирина Слуцкая и сам олимпийский победитель.

По окончании фестиваля Плющенко пообщался с журналистами и сообщил им, что поехать на Олимпиаду в Южную Корею у него не получится, поскольку он не может оставить свою академию, где занимаются множество детей. А сам Евгений там находится практически весь день.

Там же занимается и его пятилетний сын. Ребенок каждый день тренируется по три часа. На данный момент он готовится к своим первым профессиональным соревнованиям «Юный пингвиненок». Ко всему этому его наследник занимается английским языком, хореографией и гончарным мастерством.

По заверениям Евгения, для него ребенок – это спортсмен, а для его жены – модель. Ходят слухи, что Александр получает миллионные гонорары. Олимпийский чемпион поведал, что эти деньги не тратятся, поскольку они открыли счет на имя сына и он сможет ими пользоваться с 18 лет.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 18:35
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