АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Орлеанской девы: Жизнь Жанны д'Арк в действительности отличалась от созданного образа символа Франции
EUR 70.50 USD 56.63
Курс валют на 06.02.2018

США планируют наращивать свой ядерный потенциал
После подписания в 2010 году договора о сдерживании ядерных арсеналов между США и РФ, президенты надеялись на постепенное сокращение ядерных запасов, что в конечном итоге должно привести мир к полному отказу от ядерного оружия. Однако Дональд Трамп, похоже, имеет на этот счет свои планы.

США планируют наращивать свой ядерный потенциал


Договор о сдерживании ядерного запаса, подписанный Бараком Обамою восемь лет назад, предполагал постепенное отдаление и сдерживание ядерных запасов США и РФ. Однако Дональд Трамп, похоже, имеет на этот счет другие планы. Его новая стратегия в отношении ядерного оружия направлена не столько на наращивание уже имеющихся запасов, сколько на развитие новых технологий в ядерной отрасли, дабы опередить Россию, сообщает ПолитЭксперт.

Однако во время своего выступления в Пентагоне относительно стратегии ядерных технологий Трамп практически не упоминал ни Россию, ни ее президента, но настоятельно рекомендовал Миноборыны «модернизировать» ядерные технологии с тем, дабы сделать их производство значительно дешевле и экономично выгоднее. Вместо этого Трамп акцентировал внимание на напряженных отношениях с Северной Кореей.

Однако на России заявления Трампа активно муссируются в прессе и преподносятся как насильственное введение Трампом новой стратегии относительно ядерного оружия, хотя в пентагоне и заявляют официально, что в данное время внешняя политика США сосредоточена не на борьбе с мировым терроризмом, а все-таки на соперничестве между государствами. Однако в Минобороне США не уточнили, с какими именно.
Политика / В мире
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 18:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ФСБ собирается ограничить весь контент
Исследования на животных показали, как стресс
Эксперты назвали четыре вещи, которые удалось
В Америке биохакер ввел в свой организм лекарство
«АвтоВАЗ» получил патент на новую версию LADA
Android Nougat официально стала самой популярной
Просмотреть все новости