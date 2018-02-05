США планируют наращивать свой ядерный потенциал
После подписания в 2010 году договора о сдерживании ядерных арсеналов между США и РФ, президенты надеялись на постепенное сокращение ядерных запасов, что в конечном итоге должно привести мир к полному отказу от ядерного оружия. Однако Дональд Трамп, похоже, имеет на этот счет свои планы.
Договор о сдерживании ядерного запаса, подписанный Бараком Обамою восемь лет назад, предполагал постепенное отдаление и сдерживание ядерных запасов США и РФ. Однако Дональд Трамп, похоже, имеет на этот счет другие планы. Его новая стратегия в отношении ядерного оружия направлена не столько на наращивание уже имеющихся запасов, сколько на развитие новых технологий в ядерной отрасли, дабы опередить Россию, сообщает ПолитЭксперт.
Однако во время своего выступления в Пентагоне относительно стратегии ядерных технологий Трамп практически не упоминал ни Россию, ни ее президента, но настоятельно рекомендовал Миноборыны «модернизировать» ядерные технологии с тем, дабы сделать их производство значительно дешевле и экономично выгоднее. Вместо этого Трамп акцентировал внимание на напряженных отношениях с Северной Кореей.
Однако на России заявления Трампа активно муссируются в прессе и преподносятся как насильственное введение Трампом новой стратегии относительно ядерного оружия, хотя в пентагоне и заявляют официально, что в данное время внешняя политика США сосредоточена не на борьбе с мировым терроризмом, а все-таки на соперничестве между государствами. Однако в Минобороне США не уточнили, с какими именно.
Договор о сдерживании ядерного запаса, подписанный Бараком Обамою восемь лет назад, предполагал постепенное отдаление и сдерживание ядерных запасов США и РФ. Однако Дональд Трамп, похоже, имеет на этот счет другие планы. Его новая стратегия в отношении ядерного оружия направлена не столько на наращивание уже имеющихся запасов, сколько на развитие новых технологий в ядерной отрасли, дабы опередить Россию, сообщает ПолитЭксперт.
Однако во время своего выступления в Пентагоне относительно стратегии ядерных технологий Трамп практически не упоминал ни Россию, ни ее президента, но настоятельно рекомендовал Миноборыны «модернизировать» ядерные технологии с тем, дабы сделать их производство значительно дешевле и экономично выгоднее. Вместо этого Трамп акцентировал внимание на напряженных отношениях с Северной Кореей.
Однако на России заявления Трампа активно муссируются в прессе и преподносятся как насильственное введение Трампом новой стратегии относительно ядерного оружия, хотя в пентагоне и заявляют официально, что в данное время внешняя политика США сосредоточена не на борьбе с мировым терроризмом, а все-таки на соперничестве между государствами. Однако в Минобороне США не уточнили, с какими именно.