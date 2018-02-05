Компания «Телеспорт» запустит прямой эфир с Олимпиады в Пхенчхане на ресурсах Mail.Ru Group

Пресс-служба Mail.Ru Group сообщила, что Олимпийские игры будут показаны компанией «Телеспорт» и Mail.Ru Group в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и на портале Mail.Ru. Будет запущено несколько видеопотоков, поэтому поболеть за участников соревнований в Пхенчхане пользователи смогут во всех видах спорта.Один из видеопотоков будет работать в круглосуточном режиме - кроме соревнований на нем будут показывать повторы самых запоминающихся моментов Игр, анонсы предстоящих эфиров, постоянно обновляющиеся результаты и обзоры закончившегося дня соревнований.Новости Олимпийских игр, результаты, видео и фото с Пхенчхана также будут публиковаться на Спорт.Mail.Ru, в специальных группах и соцсетях.