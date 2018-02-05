В Краснодарском крае мужчина помыл и отполировал машину котом

В сюжете показано, как автолюбитель окунает животное в ведро с водой, после чего начинает мыть им капот, после чего аналогично поступает с фарами. Он трепетно следит за процессом, не обращая внимания на измученного питомца, а дальше осматривает транспорт, чтобы найти следы грязи.[media=https://vk.com/typical_krd?z=video-33025155_456239652/4b1534d58298aa90bd/pl_wall_-33025155]Люди, снимающие действия живодера на камеру, комментируют события и отмечают, что эти действия научат кота больше не лазить по поверхности авто. После такого инцидента ГУ МВД решило проверить информацию и найти виновников издевательства над животными.