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В Краснодарском крае мужчина помыл и отполировал машину котом
Пользователи сетей были возмущены видео, опубликованным мужчиной из Краснодарского края. Он помыл и отполировал машину котом под одобрительные возгласы товарищей.

В Краснодарском крае мужчина помыл и отполировал машину котом


В сюжете показано, как автолюбитель окунает животное в ведро с водой, после чего начинает мыть им капот, после чего аналогично поступает с фарами. Он трепетно следит за процессом, не обращая внимания на измученного питомца, а дальше осматривает транспорт, чтобы найти следы грязи.

[media=https://vk.com/typical_krd?z=video-33025155_456239652/4b1534d58298aa90bd/pl_wall_-33025155]

Люди, снимающие действия живодера на камеру, комментируют события и отмечают, что эти действия научат кота больше не лазить по поверхности авто. После такого инцидента ГУ МВД решило проверить информацию и найти виновников издевательства над животными.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:55
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