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СМИ выявили несоответствие статуй около пресс-центра Олимпиады в Пхенчхане с духом Игр
В южнокорейском Пхенчхане возле главного пресс-центра Олимпиады-2018 установлена инсталляция под названием «Люди-пули». Статуи вызвали недоумение СМИ – журналисты считают, что они не соответствуют духу Игр.
СМИ выявили несоответствие статуй около пресс-центра Олимпиады в Пхенчхане с духом Игр


Инсталляция с названием «Люди-пули», которая установлена около главного пресс-центра Олимпиады-2018 в Пхенчхане, вызвала у журналистов замешательство.

Автор статуй - местный скульптор и они уже были представлены в Пхенчхане на Биенале. Монумент состоит из нескольких обнаженных мужских тел в закрытых шлемах, имеющих форму пуль. Представители СМИ считают, что такие статуи совсем не соответствуют духу Игр-2018.

Напомним, в Пхенчхане 9 февраля состоится церемония открытия зимних Олимпийских игр, где российская сборная пройдет под номером 55, а всего в Играх примут участие 92 команды.
Общество / Спорт
Добавил: Марина Полянская Вчера, 18:45
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