СМИ выявили несоответствие статуй около пресс-центра Олимпиады в Пхенчхане с духом Игр

Инсталляция с названием «Люди-пули», которая установлена около главного пресс-центра Олимпиады-2018 в Пхенчхане, вызвала у журналистов замешательство.Автор статуй - местный скульптор и они уже были представлены в Пхенчхане на Биенале. Монумент состоит из нескольких обнаженных мужских тел в закрытых шлемах, имеющих форму пуль. Представители СМИ считают, что такие статуи совсем не соответствуют духу Игр-2018.Напомним, в Пхенчхане 9 февраля состоится церемония открытия зимних Олимпийских игр, где российская сборная пройдет под номером 55, а всего в Играх примут участие 92 команды.