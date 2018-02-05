В Ватикане хранится прибор, позволяющий видеть прошлое и будущее

Устройство не является машиной времени, однако помогает человеку приоткрыть завесы истории. Многие исследователи уверены, что благодаря ему католики столь долго сохраняют власть и влияние в мире. Хроновизор работает по принципу ТВ, обрабатывая излучения вместе с изображениями и звуками, хранящимися в космосе.В 70-х годах итальянские СМИ сообщали о группе ученых, восстанавливающих древний артефакт, хотя церковь сразу опровергла данную информацию. Однако в 90-х годах было найдено письмо ученого священника с чертежами, оставленными им для потомков. Ватикану удалось создать прибор на основании расчетов, после чего им пользовалась британская разведка и ЦРУ.