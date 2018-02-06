Юлианна Караулова поведала о работе в жюри конкурса «Ты супер!»

По словам Карауловой, для неё большая ответственность и честь стать частью данного проекта. Она как музыкант постоянно поддерживает молодые таланты, а также наблюдает за подрастающим поколением. Певица сказала, что судить детей — это дело неблагодарное. По словам артистки, говорить детям, что они сделали что-то не так, крайне сложно, однако это вокальный конкурс, и они должны выбрать лучшего исполнителя.Конкурс «Ты супер!», который проводится компанией НТВ, а также международным информационным радио Sputnik, объединит талантливых юных вокалистов из разных уголков мира. Премьера состоится десятого февраля в восемь часов вечера на канале НТВ. В конкурсе будут участвовать восемьдесят два ребёнка из тринадцати стран в возрасте от восьми до восемнадцати лет.