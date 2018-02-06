ФСБ собирается ограничить весь контент российского интернета

Отмечается, что ежедневно в 2017 году блокировались 244 страницы интернета. Каждые 8 дней за информацию, размещенную в Сети, суд приговаривал пользователя к лишению свободы, каждые 6 дней пользователи подвергались нападениям. Все данные цифры увеличились в сравнении с 2016 годом. В докладе отмечается, что 2017 год стал рекордным по количеству законодательных инициатив, которые направлены на усиление контроля имеющихся коммуникаций, распространение данных в сети. Функции контроля над глобальной Сетью постепенно переходят от Роскомнадзора к разным силовым ведомствам, в первую очередь к ФСБ.В 2017 году зафиксировали 115 706 отдельных фактов ограничений свободы интернета в РФ. Подавляющее большинство (свыше 110 000) связано с блокировкой, фильтрацией контента, запретом предоставляемой информации по разным основаниям.