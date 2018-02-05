Астрономы ESA зафиксировали странное поведение мощных звездных ветров

В массивных звездах - в несколько раз большие, чем наше Солнце – активно происходят процессы сжигания ядерного топлива, вследствие чего в открытое космическое пространство вокруг себя они выплескивают большое количество звездных газов, известных как звездный ветер, а на протяжении своих коротких, но сверкающих жизней.Эти свирепые звездные ветры могут переносить эквивалент массы Земли через месяц и путешествовать на миллионы километров в час, поэтому, когда сталкиваются два таких ветра, они развязывают огромное количество энергии. Космическое столкновение нагревает газ до миллионов градусов, заставляя его ярко сиять в рентгеновских лучах. Обычно встречные ветры мало меняются, потому что ни звезды, ни их орбиты не изменяются. Однако некоторые массивные звезды ведут себя драматично.Так обстоит дело с HD 5980, соединением двух огромных звезд, в 60 раз больше массы нашего Солнца, и расположенных всего лишь на 100 миллионов километров друг от друга - ближе, чем Земля к своей звезде.В 2007 году Яэль Назе из Университета Льежа, Бельгия, и ее коллеги обнаружили столкновение ветров от этих звезд с помощью наблюдений, сделанных рентгеновскими телескопами Чандры ESA XMM-Newton и NASA с 2000 по 2005 год. Затем они снова посмотрели на него с XMM-Newton в 2016 году.«Мы ожидали, что HD 5980 будет мягко исчезать на протяжении многих лет, поскольку извергающаяся звезда возвращается к норме, но, к нашему удивлению, это было как раз наоборот», - говорит Яэль.Астрономы обнаружили, что пара была в два с половиной раза ярче, чем десять лет назад, и ее рентгеновское излучение было еще более энергичным. Ученые признались, что никогда не видели ничего подобного при подобном столкновении звездных ветров, однако надеются вскоре разгадать странное поведение звездных газов.«Уникальные открытия, подобные этому, демонстрируют, как XMM-Newton продолжает предоставлять астрономам свежий материал, чтобы улучшить наше понимание самых энергичных процессов во Вселенной», - говорит Норберт Шартель, научный сотрудник XMM-Newton в ESA.