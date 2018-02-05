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Поклонники жалеют Людмилу Максакову из-за попыток ее наследницы Марии говорить на украинском языке
Мария Максакова после переезда в Киев не собирается возвращаться на родину, а также стала говорить только на украинском языке. Поклонники раскритиковали оперную певицу за такие попытки, а также жалеют ее мать – Людмилу Максакову.

Во время интервью на НТН звезда подчеркнула, что не забыла русский язык, однако не использует его из-за принципа, чтобы не радовать СМИ. Вот только новая речь Марии Максаковой напоминает суржик и раздражает ее подписчиков. Они пишут много негативных комментариев, попросив знаменитость не ломать речь, пока не выучит нормально слова.

Поклонники жалеют Людмилу Максакову из-за попыток ее наследницы Марии говорить на украинском языке


Многие пользователи сетей назвали попытки певицы блеянием и долго смеялись, слыша украинские выражения с русским акцентом. Люди действительно сочувствуют ее родственницы, приложившей много усилий, чтобы вырастить интеллигентную личность, похожую сейчас на жительницу села.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:05
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