Поклонники жалеют Людмилу Максакову из-за попыток ее наследницы Марии говорить на украинском языке
Мария Максакова после переезда в Киев не собирается возвращаться на родину, а также стала говорить только на украинском языке. Поклонники раскритиковали оперную певицу за такие попытки, а также жалеют ее мать – Людмилу Максакову.
Во время интервью на НТН звезда подчеркнула, что не забыла русский язык, однако не использует его из-за принципа, чтобы не радовать СМИ. Вот только новая речь Марии Максаковой напоминает суржик и раздражает ее подписчиков. Они пишут много негативных комментариев, попросив знаменитость не ломать речь, пока не выучит нормально слова.
Многие пользователи сетей назвали попытки певицы блеянием и долго смеялись, слыша украинские выражения с русским акцентом. Люди действительно сочувствуют ее родственницы, приложившей много усилий, чтобы вырастить интеллигентную личность, похожую сейчас на жительницу села.
Во время интервью на НТН звезда подчеркнула, что не забыла русский язык, однако не использует его из-за принципа, чтобы не радовать СМИ. Вот только новая речь Марии Максаковой напоминает суржик и раздражает ее подписчиков. Они пишут много негативных комментариев, попросив знаменитость не ломать речь, пока не выучит нормально слова.
Многие пользователи сетей назвали попытки певицы блеянием и долго смеялись, слыша украинские выражения с русским акцентом. Люди действительно сочувствуют ее родственницы, приложившей много усилий, чтобы вырастить интеллигентную личность, похожую сейчас на жительницу села.