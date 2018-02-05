Кинофильм "Селфи" вышел на первое место по сборам в РФ за первые выходные февраля
Триллер Николая Хомерики под названием "Селфи" по итогам прошлых выходных стал лидером отечественного проката. Картина собрала около 125,1 миллиона рублей. В кинофильме рассказывается о телеведущем и успешном писателе Владимире Богданове, который будет бороться за свою личность со своим двойником.
Премьера кинокартины, которая снята по роману "Селфи" Сергея Минаева, состоялась первого февраля. В кинофильме рассказывается о телеведущем и успешном писателе Владимире Богданове, который будет бороться за свою личность со своим двойником.
Главные роли исполнили Северия Янушаускайте, Юлия Хлынина, Константин Хабенский и Федор Бондарчук.
Премьера кинокартины, которая снята по роману "Селфи" Сергея Минаева, состоялась первого февраля. В кинофильме рассказывается о телеведущем и успешном писателе Владимире Богданове, который будет бороться за свою личность со своим двойником.
Главные роли исполнили Северия Янушаускайте, Юлия Хлынина, Константин Хабенский и Федор Бондарчук.
Культура
Добавил: tantan61 Вчера, 20:15