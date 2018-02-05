АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Орлеанской девы: Жизнь Жанны д'Арк в действительности отличалась от созданного образа символа Франции
EUR 70.50 USD 56.63
Курс валют на 06.02.2018

СМИ: Меган Маркл осознано пренебрегает правилами королевской семьи из-за феминистских взглядов
После первого появления избранницы принца Гарри в свете, общество уже стало замечать, что она не придерживается правил, касающихся членов королевской семьи. Сейчас СМИ отметили, что Меган Маркл осознано, пренебрегает ими из-за феминистских взглядов.

На церемонии Endeavour Awards актриса появилась в черном смокинге вместо вечернего наряда, что еще раз подтвердило догадки журналистов. Раньше она принимала активное участие в “ООН-Женщины”, где боролась за гендерное равенство и права слабого пола. Став избранницей принца Гарри невеста позволила себе появиться на публике без колготок, а также стала раздавать автографы, после чего даже не пыталась обновить свой гардероб.

СМИ: Меган Маркл осознано пренебрегает правилами королевской семьи из-за феминистских взглядов


Меган Маркл позировала перед камерами в провокационном платье, подчеркивающим ее грудь, что позволительно делать артистам и моделям, но избранник не замечает вольностей своей любимой девушки, позволяя ей пренебрегать традициями страны. Она сама произнесет речь на свадьбе, где публично признается любимому человеку в чувствах и поблагодарит своих друзей за поддержку.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ФСБ собирается ограничить весь контент
Эксперты назвали четыре вещи, которые удалось
В Америке биохакер ввел в свой организм лекарство
«АвтоВАЗ» получил патент на новую версию LADA
Android Nougat официально стала самой популярной
Rolls-Royce Phantom возглавил ТОП-5 самых дорогих
Просмотреть все новости