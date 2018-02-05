СМИ: Меган Маркл осознано пренебрегает правилами королевской семьи из-за феминистских взглядов

На церемонии Endeavour Awards актриса появилась в черном смокинге вместо вечернего наряда, что еще раз подтвердило догадки журналистов. Раньше она принимала активное участие в “ООН-Женщины”, где боролась за гендерное равенство и права слабого пола. Став избранницей принца Гарри невеста позволила себе появиться на публике без колготок, а также стала раздавать автографы, после чего даже не пыталась обновить свой гардероб.Меган Маркл позировала перед камерами в провокационном платье, подчеркивающим ее грудь, что позволительно делать артистам и моделям, но избранник не замечает вольностей своей любимой девушки, позволяя ей пренебрегать традициями страны. Она сама произнесет речь на свадьбе, где публично признается любимому человеку в чувствах и поблагодарит своих друзей за поддержку.