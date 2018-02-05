Только 2% российских жителей справились с тестом из вопросов школьной программы

Было выяснено, что с предложенными заданиями могут справиться только меньше 3 процентов россиян. Результаты тестирования, по мнению социологов, не являются однозначно удручающими, негативными. Просто современных школьников обучают по другой методологии, применявшейся 20 лет назад. В свою очередь курс от воспитаний в пользу предоставления «образовательных услуг» полностью изменил представления, которые оперировали россияне в свою бытность. Такое исследование является не первым. Так год назад процент респондентов, которые правильно ответили, был еще ниже.Среди россиян ориентирующихся в школьных вопросах, лидерство держат москвичи и жители Санкт-Петербурга. Больше всего правильно ответили управленцы и руководители среднего звена.