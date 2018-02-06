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«АвтоВАЗ» получил патент на новую версию LADA Xray Sport
Российский концерн «АвтоВАЗ» запатентовал новую модель автомобиля. По предположению экспертов, новой запатентованной моделью является Lada Xray Sport, которую представили в 2016 году на Московском автосалоне.

«АвтоВАЗ» получил патент на новую версию LADA Xray Sport


На официальном портале бренда Lada, накануне появились фотографии хэтчбека Lada Xray Sport, который получил решётку радиатора с дополнительным воздухозаборником, на порогах появились аэродинамические воздухозаборники, а также сзади в бампер встроены две выхлопные трубы, имеется большое антикрыло и 18-дюймовые колёсные диски.

Предполагается, что у автомобиля сохранятся красные акценты по бокам, на колёсных дисках и бамперах. Также спортивному хэтчбеку увеличат дорожный просвет, подвеска получит спортивные настройки, а тормозная система стане более эффективной.

Предполагается, что в качестве силовой установки Lada Xray Sport выступит силовой агрегат объёмом 1,8 литра производительностью 149 лошадиных сил.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 01:00
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