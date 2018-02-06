«АвтоВАЗ» получил патент на новую версию LADA Xray Sport
Российский концерн «АвтоВАЗ» запатентовал новую модель автомобиля. По предположению экспертов, новой запатентованной моделью является Lada Xray Sport, которую представили в 2016 году на Московском автосалоне.
На официальном портале бренда Lada, накануне появились фотографии хэтчбека Lada Xray Sport, который получил решётку радиатора с дополнительным воздухозаборником, на порогах появились аэродинамические воздухозаборники, а также сзади в бампер встроены две выхлопные трубы, имеется большое антикрыло и 18-дюймовые колёсные диски.
Предполагается, что у автомобиля сохранятся красные акценты по бокам, на колёсных дисках и бамперах. Также спортивному хэтчбеку увеличат дорожный просвет, подвеска получит спортивные настройки, а тормозная система стане более эффективной.
Предполагается, что в качестве силовой установки Lada Xray Sport выступит силовой агрегат объёмом 1,8 литра производительностью 149 лошадиных сил.
На официальном портале бренда Lada, накануне появились фотографии хэтчбека Lada Xray Sport, который получил решётку радиатора с дополнительным воздухозаборником, на порогах появились аэродинамические воздухозаборники, а также сзади в бампер встроены две выхлопные трубы, имеется большое антикрыло и 18-дюймовые колёсные диски.
Предполагается, что у автомобиля сохранятся красные акценты по бокам, на колёсных дисках и бамперах. Также спортивному хэтчбеку увеличат дорожный просвет, подвеска получит спортивные настройки, а тормозная система стане более эффективной.
Предполагается, что в качестве силовой установки Lada Xray Sport выступит силовой агрегат объёмом 1,8 литра производительностью 149 лошадиных сил.
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Добавил: Алина Сегодня, 01:00