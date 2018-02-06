«АвтоВАЗ» получил патент на новую версию LADA Xray Sport

На официальном портале бренда Lada, накануне появились фотографии хэтчбека Lada Xray Sport, который получил решётку радиатора с дополнительным воздухозаборником, на порогах появились аэродинамические воздухозаборники, а также сзади в бампер встроены две выхлопные трубы, имеется большое антикрыло и 18-дюймовые колёсные диски.Предполагается, что у автомобиля сохранятся красные акценты по бокам, на колёсных дисках и бамперах. Также спортивному хэтчбеку увеличат дорожный просвет, подвеска получит спортивные настройки, а тормозная система стане более эффективной.Предполагается, что в качестве силовой установки Lada Xray Sport выступит силовой агрегат объёмом 1,8 литра производительностью 149 лошадиных сил.