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Дмитрий Нагиев признался фанатам в любви к резиновым женщинам
Дмитрий Нагиев, являющийся известным отечественным актёром, в рамках Instagram откровенно признался своим многочисленным фанатам, что любит резиновых женщин.

Дмитрий Нагиев признался фанатам в любви к резиновым женщинам

На публикации Дмитрий Нагиев запечатлён в зимней шапке, при этом лицо от холода он спрятал за чёрным шарфом. На фотоснимке выделяются ярко голубые глаза актёра. Артист под постом написал, что очень любит зимние фото, резиновых женщин, а также курить чай.

Однако не все подписчики поняли, что данной публикацией хотел сказать Дмитрий Нагиев. Некоторые поклонники посоветовали знаменитости не увлекаться “курением чая”. Других фанатов покорили глаза артиста, в адрес которых написано множество комплиментов. Пост на странице Нагиева в течение часа успел собрать более 146 тысяч отметок “Нравится”, и около 1,3 тысяч комментариев от многочисленных фолловеров актёра.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:45
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