Nokia 7 Plus получит 6-дюймовый дисплей и двойную камеру Carl Zeiss

Стоит отметить, что флагману приписывают 6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+. Вдобавок ко всему матрицу будет защищать специальное стекло Corning Gorilla. В аппаратной платформе будет работать процессор Qualcomm Snapdragon 660 вместе с четырьмя гигабайтами оперативной памяти. Объем памяти на встроенном носителе составит 64 Гб.Пользователю будут также представлены двойная основная и фронтальная камеры. Первая получит оптику Carl Zeiss и разрешение 12+13 Мп. Вторую производитель тоже оснастит комплектующими Carl Zeiss, но ее разрешение окажется на уровне 16 Мп. В качестве операционной системы компания представит платформу Android 8.0 Oreo. Помимо этого можно выделить корпус, который выполнен из металлического материала, и сканер отпечатков пальцев на задней части устройства Nokia 7 Plus.