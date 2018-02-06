Rolls-Royce Phantom возглавил ТОП-5 самых дорогих автомобилей в России

По итогам проведённых исследований, эксперты пришли к выводу, что за последний месяц 2017 года самым дорогим автомобилем в России стал Rolls-Royce Phantom, цена которого составляет 35 865 000 рублей. На втором месте ТОПа оказался Rolls-Royce Dawn по цене 28 168 000 рублей, данную модель приобрели в единственном экземпляре. На третьем месте расположился Rolls-Royce Ghost, стоимость которого составляет 24 700 000 рублей, этот автомобиль был реализован в количестве четырёх штук.На четвёртой позиции ТОПа расположился автомобиль Bentley Mulsanne, его приобрёл один россиянин, заплатив 23 534 000. Замыкает пятёрку самых дорогих автомобилей спорткар Ferrari 812, купленные в единственном экземпляре по цене 22 400 000 рублей.В числе других дорогих моделей, приобретённых россиянами оказались четыре электрокроссовера Tesla Model X по цене 22 326 000 рублей и один спорткар Ferrari GTC4 Lusso стоимостью 19 650 000 рублей. Отмечается, что высоким спросом среди россиян пользовался кроссовер Bentley Bentayga, проданный в количестве 30 экземпляров, по цене 14 000 000 рублей.