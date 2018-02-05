В США выходит версия Honor 7X в красном цвете ко Дню святого Валентина

Таким образом, каждый желающий сможет купить праздничную модель смартфона и подарить ее любимому человеку. Несмотря на то, что это специальная версия устройства Huawei Honor 7X, какие-то особые новшества в нем кроме цвета не появятся. А вот что касается цвета корпуса, то он должен быть необычайно ярким.В остальном все осталось как и прежде. Имеется 5,9-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9. Полноразмерный дисплей ограничивается только небольшими верхней и нижней рамками. Объем памяти девайса составляет 3/32 Гб, а его внутренности защищает металлический корпус.