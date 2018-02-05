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Советский генерал раскрыл журналистам тайну об экстрасенсорной разведке
Во время беседы с журналистами советский генерал раскрыл тайну об экстрасенсорной разведке. Алексей Савин в 80-х годах был сотрудником Генштаба и видел людей с необычными способностями, проходящими службу.

Группа экстрасенсов предложила свои услуги, послав руководству письмо, чтобы оказать помощь военным, используя свои возможности. После рассмотрения предложения была создана особая часть-10003. Она действительно принесла много пользы армии во время проведения различных операций.

Советский генерал раскрыл журналистам тайну об экстрасенсорной разведке


Сейчас аналогичные подразделения продолжают свое существование, а также сам генерал тоже имел сверхспособности после клинической смерти, трижды перенесенной в детстве. В то время новая часть подвергалась критике, и многие лица даже требовали расформировать “нечистые силы”.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:40
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