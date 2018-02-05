Советский генерал раскрыл журналистам тайну об экстрасенсорной разведке

Группа экстрасенсов предложила свои услуги, послав руководству письмо, чтобы оказать помощь военным, используя свои возможности. После рассмотрения предложения была создана особая часть-10003. Она действительно принесла много пользы армии во время проведения различных операций.Сейчас аналогичные подразделения продолжают свое существование, а также сам генерал тоже имел сверхспособности после клинической смерти, трижды перенесенной в детстве. В то время новая часть подвергалась критике, и многие лица даже требовали расформировать “нечистые силы”.