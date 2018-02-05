SpaceX попытается посадить два боковых ускорителя и первую ступень

Таким образом, согласно изначальному плану две боковые первые ступени должны приземлиться на площадки мыса Канаверал, а основную первую ступень хотят отправить на плавающую платформу. Это значит, что во время полета ракеты SpaceX попытается применить сразу две схемы посадки своих ускорителей.Как бы там ни было, впереди перед компанией Илона Маска стоит очень нелегкая задача, поскольку в воздухе специалистам придется совершить синхронное разделение ступеней ракеты Falcon Heavy, чтобы они не столкнулись и не разбились друг о друга. В любом случае, чем больше количество ускорителей, тем выше шанс на неудачу, но для этого и был придуман этот тестовый запуск, чтобы отработать возможные проблемы.