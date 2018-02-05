АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Орлеанской девы: Жизнь Жанны д'Арк в действительности отличалась от созданного образа символа Франции
EUR 70.50 USD 56.63
Курс валют на 06.02.2018

Надежда Сысоева после экскурсии на строящуюся станцию метро поделилась впечатлениями в Instagram
Актриса решила совершить экскурсию на “Рассказовку”, после чего отметила, что строящаяся станция метро станет новой достопримечательностью столицы. Надежда Сысоева поделилась своими впечатлениями в Instagram, написав интересный пост.

Звезда сообщила, что объект расположен в городке писателей и своим внешним видом напомнит читальный зал библиотеки. Огромные колоны с декоративными ящиками посвящены каждому литератору, но еще у них будет QR-код, чтобы можно было скачать любое произведение из электронной библиотеки.

Надежда Сысоева после экскурсии на строящуюся станцию метро поделилась впечатлениями в Instagram


Подписчики пришли в восторг от такого замысла архитекторов, после чего тоже захотели посмотреть новинку, где побывала Надежда Сысоева. Они даже позавидовали артистке, сделавшей интересные сюжеты во время прогулки, а сама станция будет открыта летом и покажет свои изюминки москвичам.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ФСБ собирается ограничить весь контент
Исследования на животных показали, как стресс
Эксперты назвали четыре вещи, которые удалось
В Америке биохакер ввел в свой организм лекарство
«АвтоВАЗ» получил патент на новую версию LADA
Android Nougat официально стала самой популярной
Просмотреть все новости