Надежда Сысоева после экскурсии на строящуюся станцию метро поделилась впечатлениями в Instagram

Звезда сообщила, что объект расположен в городке писателей и своим внешним видом напомнит читальный зал библиотеки. Огромные колоны с декоративными ящиками посвящены каждому литератору, но еще у них будет QR-код, чтобы можно было скачать любое произведение из электронной библиотеки.Подписчики пришли в восторг от такого замысла архитекторов, после чего тоже захотели посмотреть новинку, где побывала Надежда Сысоева. Они даже позавидовали артистке, сделавшей интересные сюжеты во время прогулки, а сама станция будет открыта летом и покажет свои изюминки москвичам.