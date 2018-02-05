Изобретатель из Сызрани продает самодельный гусеничный вездеход

Самодельный вездеход двигатель получил от «ГАЗели», гусеницы с металлическими грунтозацепами ему достались от транспортной ленты, а задний мост от УАЗа. Сызранский изобретатель отмечает, что вездеход поддаётся ремонту в полевых условиях.Вездеход рассчитан на 6 мест, в нём хорошо путешествовать по лесным труднопроходимым дорогам. Тёплая кабина имеет панорамное остекление, благодаря чему можно любоваться окружающей природой. Общий вес транспортного средства составляет 800 килограммов. За дополнительную плату продавец может установить на вездеход более мощный агрегат и автоматическую трансмиссию.Объявление о продаже вездехода на данный момент набрало более 30 000 просмотров, однако приобрести данное транспортное средство пока никто не решился.