Новая стрижка Ирины Шейк сделала ее похожей на Анджелину Джоли

Звезда считается самой красивой женщиной, имеющей не только множество поклонников, но и покорившая сердце Брэдли Купера. Она решила обрезать длинные волосы и немного изменить челку, после чего стала сексапильной особой. Подписчики сразу подумали, что перед ними изменившаяся актриса, после чего забросали Ирину Шейк комплиментами.Многие пользователи сетей отметили, что этот образ идет знаменитости и смотрится намного эффектнее, чем у Анджелины Джоли. Раньше модель уже показывала стрижку фанатам, но их отвлекли необычные аксессуары и обнаженный бюст кумира.