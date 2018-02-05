Новая стрижка Ирины Шейк сделала ее похожей на Анджелину Джоли
Модель решила порадовать поклонников новым фото в Instagram, позируя перед камерой с новой стрижкой. Они сразу отметили, что эти перемены во внешнем виде сделали Ирину Шейк похожей на Анджелину Джоли.
Звезда считается самой красивой женщиной, имеющей не только множество поклонников, но и покорившая сердце Брэдли Купера. Она решила обрезать длинные волосы и немного изменить челку, после чего стала сексапильной особой. Подписчики сразу подумали, что перед ними изменившаяся актриса, после чего забросали Ирину Шейк комплиментами.
Многие пользователи сетей отметили, что этот образ идет знаменитости и смотрится намного эффектнее, чем у Анджелины Джоли. Раньше модель уже показывала стрижку фанатам, но их отвлекли необычные аксессуары и обнаженный бюст кумира.
Звезда считается самой красивой женщиной, имеющей не только множество поклонников, но и покорившая сердце Брэдли Купера. Она решила обрезать длинные волосы и немного изменить челку, после чего стала сексапильной особой. Подписчики сразу подумали, что перед ними изменившаяся актриса, после чего забросали Ирину Шейк комплиментами.
Многие пользователи сетей отметили, что этот образ идет знаменитости и смотрится намного эффектнее, чем у Анджелины Джоли. Раньше модель уже показывала стрижку фанатам, но их отвлекли необычные аксессуары и обнаженный бюст кумира.