Мария Кожевникова собирается давать советы через соцсеть

Мария часто дает советы своим многочисленным подписчикам касательно воспитания детей или ухода за собой. На днях же актриса поведала, что хочет стать видео-блогером, потому что её фанатам это интересно. По словам Марии, она сейчас занимается изучением данного вопроса, однако уже точно знает, что хочет создать канал с полезным контентом.Актриса планирует делать интервью с дизайнерами, а также рассказывать, с чем она лично столкнулась, при этом будет делиться своим опытом. Кожевникова сказала, что она собирается создать личный канал на Youtube, в котором будет давать советы касательно ремонта и дизайна.