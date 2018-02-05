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Мария Кожевникова собирается давать советы через соцсеть
Мария Кожевникова, являющаяся известной отечественной актрисой, будет давать советы через соцсеть. Артистка очень популярна в соцсети, на её микроблог в Instagram подписалось свыше двух миллионов человек.

Мария Кожевникова собирается давать советы через соцсеть


Мария часто дает советы своим многочисленным подписчикам касательно воспитания детей или ухода за собой. На днях же актриса поведала, что хочет стать видео-блогером, потому что её фанатам это интересно. По словам Марии, она сейчас занимается изучением данного вопроса, однако уже точно знает, что хочет создать канал с полезным контентом.

Актриса планирует делать интервью с дизайнерами, а также рассказывать, с чем она лично столкнулась, при этом будет делиться своим опытом. Кожевникова сказала, что она собирается создать личный канал на Youtube, в котором будет давать советы касательно ремонта и дизайна.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 23:10
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