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Новая пломба со стволовыми клетками будет сама лечить больной зуб
Гарвардские исследователи разработали новый вид пломбы, которая содержит стволовые клетки и сможет сама вылечить больной зуб.
Новая пломба со стволовыми клетками будет сама лечить больной зуб


Неудачное пломбирование зубов в 15% случаев заканчивается удалением пульпы, затем ослабленного зуба, а там и установка протеза не за горами. Но в Гарварде разработали пломбу, содержащую стволовые клетки, которые способны саморегенерироваться. Это может навсегда избавить людей от последствий неудачной операции на зубе.

Биохимик из университета Гарварда Адам Селиз обратил внимание на то, что главной проблемой при лечении зуба является «неуживание» нынешних пломб с тканями пульпы.

Преимущество же новой пломбы в том, что, однажды установив ее, можно избежать дальнейшего ослабления и удаления зуба.

Правда, не все дантисты имеют уверенность в том, что стволовые клетки имеют место в хирургической стоматологии. Чтобы воплотить проект Адама в жизнь, ему придется провести серию доказательных тестов.
Общество / Наука
Добавил: Марина Полянская Вчера, 19:20
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