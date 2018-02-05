Новый минивэн Geely выйдет на рынок летом этого года

Дизайн экстерьера нового минивэна выполнен в стиле прототипа Geely MPV, представленного официально в прошлом году на автосалоне в Шанхае. В частности, новинку наделили оригинальными фарами головного света со светодиодными ходовым огнями, решёткой радиатора с концентрическими секциями и задними фонарями с LED-матрицей.Интерьер нового минивэна будет позаимствован у флагмана Geely Boyue, автомобиль получит аналогичную переднюю панель, такой же блок управления климатом и рулевое колесо. Салон минивэна рассчитан на 7 посадочных мест, при этом сиденья будут регулироваться.В моторную гамму минивэна входит бензиновый турбированный агрегат ёмкостью 1,8 литра, выдающий 184 лошадиных сил и атмосферный двигатель объёмом 2,0 литра производительностью 141 «лошадь». Агрегаты работают на пару либо с «механикой», либо с «роботом». Привод у автомобиля только передний.