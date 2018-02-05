Цымбалюк-Романовская готова принять экс-супруга, если тот придет один

Молодая экс-супруга Армена Борисовича высказалась касательно недавней госпитализации актёра. По версии Виталины, у артиста развилась пневмония и на фоне этого у него появились проблемы с сердцем. Девушка напомнила, какая она опытная, а также хорошая сиделка, которая готова помогать актеру. Виталина хочет помириться с экс-супругом, однако, без приятелей, так как, по словам девушки, кровать в её квартире только одна.Недавно Евгений Парфенов, являющийся адвокатом Армена Борисовича, указал на крайне интересное обстоятельство. По его словам, бывшие супруги проживают в одном элитном московском жилом комплексе, но в разных подъездах. Цымбалюк-Романовская передумала разводиться и в конце января подала на апелляцию в суд, где ей отказали. По заявлению адвоката Виталины - Людмилы Широковой, они продолжат бороться за сохранение брака.