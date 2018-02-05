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Дана Борисова призналась, что живёт в нищете
Дана Борисова призналась, что в данное время живёт в нищете, и из-за этого распродаёт имеющуюся недвижимость и свои шубы.

Дана Борисова призналась, что живёт в нищете


После реабилитации в Таиланде, Борисова вернулась в Москву. Ведущая живёт в двухкомнатной квартире, которую ей снял Андрей Малахов. Дана не хотела возвращаться ни в квартиру, ни к вещам, так как они напоминают её жизнь в зависимости. Теледива призналась, что её нынешнее финансовое положение тяжёлое. Чтобы исправить ситуацию ведущая выставила на продажу жилплощадь в элитном московском жилом комплексе и шубы. Но ни то, ни иное спросом не пользуется.

Блондинка сказала, что за квартиру хочет около 30 миллионов рублей, однако за 25 миллионов рублей отдаст. Также Дана поведала, что в этом доме живёт много известных звёздных личностей, также рядом есть лесная речка, бассейн, зоопарк, бараны таджикские, ламы, озеро, лебеди. По словам Борисовой, кто купит квартиру – не пожалеет.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:10
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