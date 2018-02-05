Ученые: Удлинение теломеров не поможет людям избавиться от старения организма
Группа ученых после масштабного исследования развенчала самый главный миф об омоложении. Удлинение теломеров не поможет людям избавиться от старения организма.
В эксперименте приняли участие 10000 добровольцев, а эксперты захотели выяснить, как повышенная активность белков влияет на процессы в конечных участках хромосом. Теломеры защищают ДНК от гибели при делении клеток, но данная терапия не дает позитивных результатов.
Ученые отметили, что вынужденная активность провоцирует негативные процессы в организме, приводящие человека к преждевременному старению. Потому все действия, связанные с данными участками, не будут эффективными для сохранения молодости.
В эксперименте приняли участие 10000 добровольцев, а эксперты захотели выяснить, как повышенная активность белков влияет на процессы в конечных участках хромосом. Теломеры защищают ДНК от гибели при делении клеток, но данная терапия не дает позитивных результатов.
Ученые отметили, что вынужденная активность провоцирует негативные процессы в организме, приводящие человека к преждевременному старению. Потому все действия, связанные с данными участками, не будут эффективными для сохранения молодости.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:50