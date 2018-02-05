АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Орлеанской девы: Жизнь Жанны д'Арк в действительности отличалась от созданного образа символа Франции
EUR 70.50 USD 56.63
Курс валют на 06.02.2018

Ученые: Удлинение теломеров не поможет людям избавиться от старения организма
Группа ученых после масштабного исследования развенчала самый главный миф об омоложении. Удлинение теломеров не поможет людям избавиться от старения организма.

В эксперименте приняли участие 10000 добровольцев, а эксперты захотели выяснить, как повышенная активность белков влияет на процессы в конечных участках хромосом. Теломеры защищают ДНК от гибели при делении клеток, но данная терапия не дает позитивных результатов.

Ученые: Удлинение теломеров не поможет людям избавиться от старения организма


Ученые отметили, что вынужденная активность провоцирует негативные процессы в организме, приводящие человека к преждевременному старению. Потому все действия, связанные с данными участками, не будут эффективными для сохранения молодости.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:50
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ФСБ собирается ограничить весь контент
Эксперты назвали четыре вещи, которые удалось
В Америке биохакер ввел в свой организм лекарство
«АвтоВАЗ» получил патент на новую версию LADA
Android Nougat официально стала самой популярной
Rolls-Royce Phantom возглавил ТОП-5 самых дорогих
Просмотреть все новости