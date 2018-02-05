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Милонова возмутили стройные манекены в торговых центрах
Депутата Милонова возмутили стройные манекены в торговых центрах России.
Милонова возмутили стройные манекены в торговых центрах

Одиозный парламентарий Виталий Милонов сделал очередное громкое заявление, на этот раз его возмутило обилие манекенов с, по его мнению, неестественными формами. Фигуры, демонстрирующие в торговых залах России модную одежду.

Все манекены преимущественно изображают стройные, практические идеальные фигуры, тогда как такие «нереальные» пропорции тела отсутствуют у большинства россиян.

Депутат не ограничился всего лишь заявлением, он уже направил в министерство промышленности РФ. По задумке Милонова манекены должны соответствовать фигуре среднестатистических граждан России.

Идеальные формы на образцах способствуют возникновению депрессии и приводят к опасным заболеваниям, причем не только психологическим, но и более тяжелым, как то булемия или анорексия, которые могут привести даже к смерти.

Милонов подсчитал, что размеры, которым должны соответствовать манекены, - не менее 46-48.
Политика
Добавил: tidings Вчера, 20:40
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