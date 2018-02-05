Стас Садальский раскритиковал новое шоу Максима Галкина

Знаменитость назвал проект полным примитивом, на который ему было печально смотреть. Звезды любыми способами пытались показать себя на ТВ, а Максима Галкина было “слишком много”, так что Константину Эрнсту давно пора избавиться от его гипноза.Подписчики подержали мнение Стаса Садальского, потому что тоже остались недовольны увиденным зрелищем. Они назвали его бредом, в котором бездарные личности пытаются устроить свою карьеру. Некоторые лица отметили, что Первый канал начинает изживать себя и показывает зрителям самые худшие проекты.