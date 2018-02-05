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Стас Садальский раскритиковал новое шоу Максима Галкина
Актер после просмотра нового шоу “Звезды под гипнозом” сразу раскритиковал Максима Галкина в блоге. Стас Садальский кроме сюжета был недоволен постоянным появлением ведущего на экране.

Знаменитость назвал проект полным примитивом, на который ему было печально смотреть. Звезды любыми способами пытались показать себя на ТВ, а Максима Галкина было “слишком много”, так что Константину Эрнсту давно пора избавиться от его гипноза.

Стас Садальский раскритиковал новое шоу Максима Галкина


Подписчики подержали мнение Стаса Садальского, потому что тоже остались недовольны увиденным зрелищем. Они назвали его бредом, в котором бездарные личности пытаются устроить свою карьеру. Некоторые лица отметили, что Первый канал начинает изживать себя и показывает зрителям самые худшие проекты.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:30
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