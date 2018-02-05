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В университете Швейцарии в учебную программу включили йодль
В Швейцарии Майкл Кауфман, ректор Университета прикладных наук Люцерна, объяснял собственную заинтересованность в открытии программы для обучения пени йодлем большим интересом студентов из других стран к местному музыкальному фольклору. Он раздумывал о создании такой программы еще в 2012-м, но столкнулся на тот момент с дефицитом квалифицированных кадров.
В университете Швейцарии в учебную программу включили йодль


В 2018-м Майкл Кауфман нашел наконец-таки пару профессионалов в области музыкального фольклора, а конкретнее - в пении йодлем.

Стартует бакалаврская программа уже в текущем году. Студентов научат и самому пению, и познакомят их с историей фольклорной музыки, культурными традициями народов, владеющими искусством этого пения.

Программу уже успели раскритиковать. Президент федерации йодля Карин Нидербергер считает, что академические рамки могут уничтожить уникальные традиции художественной формы пения и его региональные вариации.
Общество / Культура
Добавил: Марина Полянская Вчера, 21:50
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