В университете Швейцарии в учебную программу включили йодль

В 2018-м Майкл Кауфман нашел наконец-таки пару профессионалов в области музыкального фольклора, а конкретнее - в пении йодлем.Стартует бакалаврская программа уже в текущем году. Студентов научат и самому пению, и познакомят их с историей фольклорной музыки, культурными традициями народов, владеющими искусством этого пения.Программу уже успели раскритиковать. Президент федерации йодля Карин Нидербергер считает, что академические рамки могут уничтожить уникальные традиции художественной формы пения и его региональные вариации.