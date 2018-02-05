Кроссовер Volkswagen Tiguan получил специальную версию для России

Кроссовер Volkswagen Tiguan в России получил специальную версию City. Официальные представители компании Volkswagen уже начали принимать заказы на новую модификацию Tiguan City, цена которой стартует от 1 629 000 рублей.



По словам представителей немецкого бренда, Volkswagen Tiguan City окрашен под белый металлик White Silver, поставлен на 17-дюймовые легкосплавные диски Woodstock, и получил светодиодные фары и фонари с 3D-дизайном.



В оснащение специальной версии кроссовера входит система мониторинга слепых зон Side Assist, ассистент движения в потоке, аудиосистема Composition Media, камера заднего вида, бесключевым доступом в салон и запуском двигателя и система полуавтоматической парковки.



В моторную гамму Volkswagen Tiguan City входят бензиновые двигатели производительностью 125, 150 и 180 лошадиных сил, комплектующиеся полным и передним приводом и 6-ступенчатым «автоматом». Также автомобиль предлагается с дизельным агрегатом мощностью 150 «лошадей», его работа осуществляется на пару с автоматической коробкой передач и полным приводом 4Motion.