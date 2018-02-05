Алла Пугачева однажды не пустила Королеву на сцену, поскольку та с ней якобы не поздоровалась
Однажды Алла Пугачева не пустила Королеву на сцену, поскольку та с ней якобы не поздоровалась, а у Примадонны в тот момент не было настроения.
Всем давно известно о пристрастии Аллы Борисовны к азартным играм. Примадонна бывает частым гостем в казино. Но рулетке Пугачева предпочитает автоматы, которые называются однорукими бандитами. Компанию зачастую ей составлял Борис Краснов – художник по декорациям.
Он рассказывал, что в то время он мог заработать за год столько, сколько Алла Борисовна зарабатывала за час. Она вполне могла из казино отправиться на концерт и вернуть все деньги. Самый большой выигрыш Пугачевой был примерно 2,5 миллиона долларов. Алла всегда ответственно относилась к игре, у нее была своя тактика.
Но Примадонне везло не всегда. Если она проигрывала, то свой гнев могла сорвать на ком-то другом. Однажды она не отпустила выступить Наташу Королева за то, что та с ней якобы не поздоровалась.
Алла и Максим две азартные личности, а вот Филипп совсем не такой, азарт не любит. Как-то Эммануил Виторган поведал, что для всех будет лучше, когда она выигрывает. И это не только для самой артистки, но и окружающих ее людей. А еще она не раз выручала близких людей в сложных жизненных ситуациях.
Всем давно известно о пристрастии Аллы Борисовны к азартным играм. Примадонна бывает частым гостем в казино. Но рулетке Пугачева предпочитает автоматы, которые называются однорукими бандитами. Компанию зачастую ей составлял Борис Краснов – художник по декорациям.
Он рассказывал, что в то время он мог заработать за год столько, сколько Алла Борисовна зарабатывала за час. Она вполне могла из казино отправиться на концерт и вернуть все деньги. Самый большой выигрыш Пугачевой был примерно 2,5 миллиона долларов. Алла всегда ответственно относилась к игре, у нее была своя тактика.
Но Примадонне везло не всегда. Если она проигрывала, то свой гнев могла сорвать на ком-то другом. Однажды она не отпустила выступить Наташу Королева за то, что та с ней якобы не поздоровалась.
Алла и Максим две азартные личности, а вот Филипп совсем не такой, азарт не любит. Как-то Эммануил Виторган поведал, что для всех будет лучше, когда она выигрывает. И это не только для самой артистки, но и окружающих ее людей. А еще она не раз выручала близких людей в сложных жизненных ситуациях.