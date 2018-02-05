Компания Apple планирует остановку производство iPhone X

Специалистами мониторинга рынка высоких технологии, сообщается, что ожидания выпуска во всем мире «яблочных» смартфонов десятой модели, ограничатся для пользователей не более 18 миллионами экземпляров. Тогда как в планах создателей расчет составлял 30 млн. устройств.На разницу спроса и предложения оказало влияние нежелание покупать iPhone X в Китае, что и придает объемам производства новинки незначительный рост. Все объясняется неудобством, из-за присутствия в верхней части выемки на OLED-экране, данные претензии высказывают жители Поднебесной. Как считают пользователи, это представляет недостаток, который существенно занимает часть полезной площади для фронтальной камеры и сканера лица.Не особые успехи сопровождают iPhone X и в Росии. Ценовой диапазон устройства достиг настолько низкого уровня, что многие считают данную ситуацию пределом психологической отметки.