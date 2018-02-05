Компания Apple планирует остановку производство iPhone X
В планах американского гиганта Apple отказ от последнего своего передового произведения - iPhone X. Все говорит о том, что гаджет будет снят с производственных линий, по причине чрезвычайно низкого спроса. Придерживаются такого мнения некоторые эксперты, возглавляемые аналитиком из KGI Securities, Мин-Чи-Куо.
Специалистами мониторинга рынка высоких технологии, сообщается, что ожидания выпуска во всем мире «яблочных» смартфонов десятой модели, ограничатся для пользователей не более 18 миллионами экземпляров. Тогда как в планах создателей расчет составлял 30 млн. устройств.
На разницу спроса и предложения оказало влияние нежелание покупать iPhone X в Китае, что и придает объемам производства новинки незначительный рост. Все объясняется неудобством, из-за присутствия в верхней части выемки на OLED-экране, данные претензии высказывают жители Поднебесной. Как считают пользователи, это представляет недостаток, который существенно занимает часть полезной площади для фронтальной камеры и сканера лица.
Не особые успехи сопровождают iPhone X и в Росии. Ценовой диапазон устройства достиг настолько низкого уровня, что многие считают данную ситуацию пределом психологической отметки.
Специалистами мониторинга рынка высоких технологии, сообщается, что ожидания выпуска во всем мире «яблочных» смартфонов десятой модели, ограничатся для пользователей не более 18 миллионами экземпляров. Тогда как в планах создателей расчет составлял 30 млн. устройств.
На разницу спроса и предложения оказало влияние нежелание покупать iPhone X в Китае, что и придает объемам производства новинки незначительный рост. Все объясняется неудобством, из-за присутствия в верхней части выемки на OLED-экране, данные претензии высказывают жители Поднебесной. Как считают пользователи, это представляет недостаток, который существенно занимает часть полезной площади для фронтальной камеры и сканера лица.
Не особые успехи сопровождают iPhone X и в Росии. Ценовой диапазон устройства достиг настолько низкого уровня, что многие считают данную ситуацию пределом психологической отметки.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 21:20