АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Орлеанской девы: Жизнь Жанны д'Арк в действительности отличалась от созданного образа символа Франции
EUR 70.50 USD 56.63
Курс валют на 06.02.2018

Компания Apple планирует остановку производство iPhone X
В планах американского гиганта Apple отказ от последнего своего передового произведения - iPhone X. Все говорит о том, что гаджет будет снят с производственных линий, по причине чрезвычайно низкого спроса. Придерживаются такого мнения некоторые эксперты, возглавляемые аналитиком из KGI Securities, Мин-Чи-Куо.

Специалистами мониторинга рынка высоких технологии, сообщается, что ожидания выпуска во всем мире «яблочных» смартфонов десятой модели, ограничатся для пользователей не более 18 миллионами экземпляров. Тогда как в планах создателей расчет составлял 30 млн. устройств.
Компания Apple планирует остановку производство iPhone X


На разницу спроса и предложения оказало влияние нежелание покупать iPhone X в Китае, что и придает объемам производства новинки незначительный рост. Все объясняется неудобством, из-за присутствия в верхней части выемки на OLED-экране, данные претензии высказывают жители Поднебесной. Как считают пользователи, это представляет недостаток, который существенно занимает часть полезной площади для фронтальной камеры и сканера лица.

Не особые успехи сопровождают iPhone X и в Росии. Ценовой диапазон устройства достиг настолько низкого уровня, что многие считают данную ситуацию пределом психологической отметки.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 21:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ФСБ собирается ограничить весь контент
Эксперты назвали четыре вещи, которые удалось
В Америке биохакер ввел в свой организм лекарство
«АвтоВАЗ» получил патент на новую версию LADA
Android Nougat официально стала самой популярной
Rolls-Royce Phantom возглавил ТОП-5 самых дорогих
Просмотреть все новости