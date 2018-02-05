Агата Муцениеце была недовольна своим внешним видом на шоу “Голос. Дети”
Актриса стала соведущей Дмитрия Нагиева на шоу, заменив ушедшую коллегу Светлану Зейналову. Однако после просмотра эфира “Голос. Дети” Агата Муцениеце была недовольна своим внешним видом, написав об этом в Instagram.
Руководство проекта тогда шутливо упомянуло в блоге о драконе, который унес спутницу ведущего. Сейчас зрители смогут наладиться видом Агата Муцениеце, которая не только умница и красавица, но также отличная мама. Артистка с удовольствием приняла участие в проекте, часто балуя подписчиков новыми сюжетами.
Вот только после премьеры она посмотрела на себя со стороны и пришла к выводам, что нужно срочно худеть. Поклонники сразу напомнили кумиру об особенностях экрана, визуально увеличивающего фигуру. Люди сразу написали много комплиментов в адрес знаменитости и попросили ее не переживать из-за таких мелочей.
Руководство проекта тогда шутливо упомянуло в блоге о драконе, который унес спутницу ведущего. Сейчас зрители смогут наладиться видом Агата Муцениеце, которая не только умница и красавица, но также отличная мама. Артистка с удовольствием приняла участие в проекте, часто балуя подписчиков новыми сюжетами.
Вот только после премьеры она посмотрела на себя со стороны и пришла к выводам, что нужно срочно худеть. Поклонники сразу напомнили кумиру об особенностях экрана, визуально увеличивающего фигуру. Люди сразу написали много комплиментов в адрес знаменитости и попросили ее не переживать из-за таких мелочей.