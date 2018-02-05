Агата Муцениеце была недовольна своим внешним видом на шоу “Голос. Дети”

Руководство проекта тогда шутливо упомянуло в блоге о драконе, который унес спутницу ведущего. Сейчас зрители смогут наладиться видом Агата Муцениеце, которая не только умница и красавица, но также отличная мама. Артистка с удовольствием приняла участие в проекте, часто балуя подписчиков новыми сюжетами.Вот только после премьеры она посмотрела на себя со стороны и пришла к выводам, что нужно срочно худеть. Поклонники сразу напомнили кумиру об особенностях экрана, визуально увеличивающего фигуру. Люди сразу написали много комплиментов в адрес знаменитости и попросили ее не переживать из-за таких мелочей.