Филипп Киркоров в качестве извинения преподнес Валерии два платья стоимостью около миллиона рублей

Однажды король российской поп-музыки и Валерия встретились на выпуске передачи Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Во время съемок Филипп совершенно случайно задел платье исполнительницы, которое было пошито из тонкой ткани в связи, с чем сразу же порвалось.Киркоров множество раз приносил свои извинения и дал обещание купить новое платье. Валерия в свою очередь не злится на артиста и не считает это жуткой трагедией.И однажды Филипп предложил купить ей наряд, на что певица сразу начала отшучиваться и отказываться, но Филиппа Бедросовича переубедить было невозможно. В конце концов, Валерия с супругом присмотрели два варианта наряда и решили, чтобы выбрал сам Филипп. Но певец церемониться не стал и купил оба платья.Позже Валерия рассказала, что была очень удивлена, когда Филипп привез ей оба наряда, поскольку так и не смог определиться, а певицу такой жест тронул до слез.Платья от дизайнеров мирового масштаба Zuhair Murad и Jenny Packham очень понравились артистки, а общая стоимость их составила около миллиона рублей.