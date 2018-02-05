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Филипп Киркоров в качестве извинения преподнес Валерии два платья стоимостью около миллиона рублей
Филипп Киркоров захотел извиниться перед Валерией за то, что однажды случайно испортил ее наряд и купил взамен другой стоимостью миллион рублей.

Филипп Киркоров в качестве извинения преподнес Валерии два платья стоимостью около миллиона рублей


Однажды король российской поп-музыки и Валерия встретились на выпуске передачи Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Во время съемок Филипп совершенно случайно задел платье исполнительницы, которое было пошито из тонкой ткани в связи, с чем сразу же порвалось.

Киркоров множество раз приносил свои извинения и дал обещание купить новое платье. Валерия в свою очередь не злится на артиста и не считает это жуткой трагедией.

И однажды Филипп предложил купить ей наряд, на что певица сразу начала отшучиваться и отказываться, но Филиппа Бедросовича переубедить было невозможно. В конце концов, Валерия с супругом присмотрели два варианта наряда и решили, чтобы выбрал сам Филипп. Но певец церемониться не стал и купил оба платья.

Позже Валерия рассказала, что была очень удивлена, когда Филипп привез ей оба наряда, поскольку так и не смог определиться, а певицу такой жест тронул до слез.

Платья от дизайнеров мирового масштаба Zuhair Murad и Jenny Packham очень понравились артистки, а общая стоимость их составила около миллиона рублей.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 14:03
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