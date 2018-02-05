Любовь и угги: Самая уродливая обувь на свете вновь захватила женские ноги

Мода переменчива, и это давно стало ее главной чертой, на пик популярности часто возвращаются вещи, уже бывшие сверхмодными много лет назад.Сейчас эксперты моды прогнозируют пик забытым «кроксам», или «угги», сапожками из овчины, которые в свое время вызывали массу как восхищения, так и негодования.Изначально угги были пляжной обувью и предназначались сугубо для серферов, которые отогревали в них ноги после тренировок.Однако правильный маркетинг сделал их не просто повсеместной обувью, но и довольно дорогим трендом. Они выглядят несколько бесформенно, но именно это – их главная изюминка, уверенны стилисты. Правильно подбирая одежду и аксессуары, можно добиться потрясающе стильных образов.Мода на незатейливые, но дорогие сапожки вернулась в прошлом году, и в этом, уверенны эксперты, станет еще актуальнее. Скорее всего, появятся новые расцветки, материалы.В коллекциях парижской Недели мужской моды осени-зимы 2018-2019 появились новейшие угги-образы, в которых «сапожки» выполнены в виде шлепанцев, ботфортов.