Любовь и угги: Самая уродливая обувь на свете вновь захватила женские ноги
Любовь и угги: Самая уродливая обувь на свете вновь захватила женские ноги всей планеты.
Мода переменчива, и это давно стало ее главной чертой, на пик популярности часто возвращаются вещи, уже бывшие сверхмодными много лет назад.
Сейчас эксперты моды прогнозируют пик забытым «кроксам», или «угги», сапожками из овчины, которые в свое время вызывали массу как восхищения, так и негодования.
Изначально угги были пляжной обувью и предназначались сугубо для серферов, которые отогревали в них ноги после тренировок.
Однако правильный маркетинг сделал их не просто повсеместной обувью, но и довольно дорогим трендом. Они выглядят несколько бесформенно, но именно это – их главная изюминка, уверенны стилисты. Правильно подбирая одежду и аксессуары, можно добиться потрясающе стильных образов.
Мода на незатейливые, но дорогие сапожки вернулась в прошлом году, и в этом, уверенны эксперты, станет еще актуальнее. Скорее всего, появятся новые расцветки, материалы.
В коллекциях парижской Недели мужской моды осени-зимы 2018-2019 появились новейшие угги-образы, в которых «сапожки» выполнены в виде шлепанцев, ботфортов.
Мода переменчива, и это давно стало ее главной чертой, на пик популярности часто возвращаются вещи, уже бывшие сверхмодными много лет назад.
Сейчас эксперты моды прогнозируют пик забытым «кроксам», или «угги», сапожками из овчины, которые в свое время вызывали массу как восхищения, так и негодования.
Изначально угги были пляжной обувью и предназначались сугубо для серферов, которые отогревали в них ноги после тренировок.
Однако правильный маркетинг сделал их не просто повсеместной обувью, но и довольно дорогим трендом. Они выглядят несколько бесформенно, но именно это – их главная изюминка, уверенны стилисты. Правильно подбирая одежду и аксессуары, можно добиться потрясающе стильных образов.
Мода на незатейливые, но дорогие сапожки вернулась в прошлом году, и в этом, уверенны эксперты, станет еще актуальнее. Скорее всего, появятся новые расцветки, материалы.
В коллекциях парижской Недели мужской моды осени-зимы 2018-2019 появились новейшие угги-образы, в которых «сапожки» выполнены в виде шлепанцев, ботфортов.
Общество
Добавил: tidings Вчера, 19:50