Ирина Дубцова ищет нового хозяина для своего кота из-за аллергии
Ирина Дубцова в своём микроблоге Instagram обнародовала публикацию своего породистого кота, заявив, что для своего питомца ищет нового хозяина. По словам певицы, доктора запретили ей и её сыну контактировать с животными.
Исполнительница песен в рамках Instagram сообщила, что готова отдать кота породы Сойер мейнкун. Дубцова хочет найти добрых людей, которые смогут позаботиться о нём. По заявлению медицинских сотрудников, артистка вместе со своим сыном не может больше у себя дома содержать питомцев, потому что у них на шерсть возникает аллергическая реакция.
Публикация знаменитости в течение двух часов набрала свыше 7 тысячи отметок «Нравится» и более 250 комментариев. Многие подписчики пожалели свою любимицу, сообщив, что готовы забрать кота.
Исполнительница песен в рамках Instagram сообщила, что готова отдать кота породы Сойер мейнкун. Дубцова хочет найти добрых людей, которые смогут позаботиться о нём. По заявлению медицинских сотрудников, артистка вместе со своим сыном не может больше у себя дома содержать питомцев, потому что у них на шерсть возникает аллергическая реакция.
Публикация знаменитости в течение двух часов набрала свыше 7 тысячи отметок «Нравится» и более 250 комментариев. Многие подписчики пожалели свою любимицу, сообщив, что готовы забрать кота.