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Ирина Дубцова ищет нового хозяина для своего кота из-за аллергии
Ирина Дубцова в своём микроблоге Instagram обнародовала публикацию своего породистого кота, заявив, что для своего питомца ищет нового хозяина. По словам певицы, доктора запретили ей и её сыну контактировать с животными.

Ирина Дубцова ищет нового хозяина для своего кота из-за аллергии

Исполнительница песен в рамках Instagram сообщила, что готова отдать кота породы Сойер мейнкун. Дубцова хочет найти добрых людей, которые смогут позаботиться о нём. По заявлению медицинских сотрудников, артистка вместе со своим сыном не может больше у себя дома содержать питомцев, потому что у них на шерсть возникает аллергическая реакция.

Ирина Дубцова ищет нового хозяина для своего кота из-за аллергии

Публикация знаменитости в течение двух часов набрала свыше 7 тысячи отметок «Нравится» и более 250 комментариев. Многие подписчики пожалели свою любимицу, сообщив, что готовы забрать кота.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:10
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