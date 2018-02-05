Ирина Дубцова ищет нового хозяина для своего кота из-за аллергии

Исполнительница песен в рамках Instagram сообщила, что готова отдать кота породы Сойер мейнкун. Дубцова хочет найти добрых людей, которые смогут позаботиться о нём. По заявлению медицинских сотрудников, артистка вместе со своим сыном не может больше у себя дома содержать питомцев, потому что у них на шерсть возникает аллергическая реакция.Публикация знаменитости в течение двух часов набрала свыше 7 тысячи отметок «Нравится» и более 250 комментариев. Многие подписчики пожалели свою любимицу, сообщив, что готовы забрать кота.