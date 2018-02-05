Медведей с обожженными в пожаре лапами вылечили при помощи рыбьей кожи
Пострадавшие при сильном пожаре в Калифорнии два медведя едва могли стоять из-за обожженных подушечек лап, но ветеринары помогли животным и вылечили их при помощи кожи рыбы тилапии.
В ходе пожара в Калифорнии спасатели вытащили из огня двух медведей, у которых диагностировали ожоги третьей степени - из-за сильно обожженных подушечек лап несчастные животные едва могли стоять.
Ветеринары из Калифорнийского университета в Дэйвисе приняли решение попытаться вылечить лапы медведей при помощи экспериментальной повязки, созданной из кожи рыбы тилапии.
Простерилизовав рыбью кожу, специалисты пришили ее к лапам медведей, а сверху наложили рисовую бумагу, чтобы животные не съели повязки.
Врачи рассказали, что первый раз применили такой метод лечения на медведях. В результате проведенная операция закончилась успешно - через 10 дней повязки медведям заменили, а еще через пару недель новая кожа выросла на их лапах.
В ходе пожара в Калифорнии спасатели вытащили из огня двух медведей, у которых диагностировали ожоги третьей степени - из-за сильно обожженных подушечек лап несчастные животные едва могли стоять.
Ветеринары из Калифорнийского университета в Дэйвисе приняли решение попытаться вылечить лапы медведей при помощи экспериментальной повязки, созданной из кожи рыбы тилапии.
Простерилизовав рыбью кожу, специалисты пришили ее к лапам медведей, а сверху наложили рисовую бумагу, чтобы животные не съели повязки.
Врачи рассказали, что первый раз применили такой метод лечения на медведях. В результате проведенная операция закончилась успешно - через 10 дней повязки медведям заменили, а еще через пару недель новая кожа выросла на их лапах.
Общество / Происшествия
Добавил: Марина Полянская Вчера, 21:00