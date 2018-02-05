АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Орлеанской девы: Жизнь Жанны д'Арк в действительности отличалась от созданного образа символа Франции
EUR 70.50 USD 56.63
Курс валют на 06.02.2018

Медведей с обожженными в пожаре лапами вылечили при помощи рыбьей кожи
Пострадавшие при сильном пожаре в Калифорнии два медведя едва могли стоять из-за обожженных подушечек лап, но ветеринары помогли животным и вылечили их при помощи кожи рыбы тилапии.
Медведей с обожженными в пожаре лапами вылечили при помощи рыбьей кожи


В ходе пожара в Калифорнии спасатели вытащили из огня двух медведей, у которых диагностировали ожоги третьей степени - из-за сильно обожженных подушечек лап несчастные животные едва могли стоять.

Ветеринары из Калифорнийского университета в Дэйвисе приняли решение попытаться вылечить лапы медведей при помощи экспериментальной повязки, созданной из кожи рыбы тилапии.

Простерилизовав рыбью кожу, специалисты пришили ее к лапам медведей, а сверху наложили рисовую бумагу, чтобы животные не съели повязки.

Врачи рассказали, что первый раз применили такой метод лечения на медведях. В результате проведенная операция закончилась успешно - через 10 дней повязки медведям заменили, а еще через пару недель новая кожа выросла на их лапах.
Общество / Происшествия
Добавил: Марина Полянская Вчера, 21:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ФСБ собирается ограничить весь контент
Эксперты назвали четыре вещи, которые удалось
В Америке биохакер ввел в свой организм лекарство
«АвтоВАЗ» получил патент на новую версию LADA
Android Nougat официально стала самой популярной
Rolls-Royce Phantom возглавил ТОП-5 самых дорогих
Просмотреть все новости