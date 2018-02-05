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Ученые: Виноград способен быстро избавить человека от депрессии
Американские ученые сделали выводы, что виноград способен быстро избавить человека от депрессии. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Фрукты обладают седативным эффектом и могут успешно бороться с осложнениями, возникающими после заболевания нервной системы. Раньше эксперты считали, что депрессия возникает у пациентов вместе с иными недугами после тяжелых событий в жизни. Она является виновником воспалительных процессов в нервных узлах, вызывает патологию органов лимфосистемы и снижает иммунитет.

Ученые: Виноград способен быстро избавить человека от депрессии


Большинство препаратов только регулируют нейромедиаторы, но специалисты подчеркнули, что болезнь нужно лечить иными способами. Виноград способен ликвидировать угрозу, а потому не стоит пренебрегать эффективным лечением.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:10
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