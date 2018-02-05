Первый беременный в мире мужчина развелся с женой и снова женился
Томас Бити, известный с 2008 года тем, что стал первым в мире беременным мужчиной. Из-за нелегальности первого брака ему пришлось развестись, после чего мужчина женился снова.
Беременность Томаса Бити стала возможно благодаря тому, что он родился женщиной и в последствие сменил пол. Его супруга страдала бесплодием и пара приняла решение о вынашивании ребенка, зачатого при помощи донорской спермы, Томасом.
В 2008 году мужчина родил первого ребенка, а в 2011 году еще двоих детей. Семья долго страдала от внимания прессы и критики общественности в свой адрес.
В 2012 году супруги развелись, при этом выяснилось, что на их брак был нелегальным - на свадьбе Томас не признался, что изначально он был женщиной, а в штате Аризона на тот момент не были разрешены однополые браки.
Спустя 4 года после развода Томас вновь женился и снова не против выносить ребенка, если понадобится.
Беременность Томаса Бити стала возможно благодаря тому, что он родился женщиной и в последствие сменил пол. Его супруга страдала бесплодием и пара приняла решение о вынашивании ребенка, зачатого при помощи донорской спермы, Томасом.
В 2008 году мужчина родил первого ребенка, а в 2011 году еще двоих детей. Семья долго страдала от внимания прессы и критики общественности в свой адрес.
В 2012 году супруги развелись, при этом выяснилось, что на их брак был нелегальным - на свадьбе Томас не признался, что изначально он был женщиной, а в штате Аризона на тот момент не были разрешены однополые браки.
Спустя 4 года после развода Томас вновь женился и снова не против выносить ребенка, если понадобится.
Общество
Добавил: Марина Полянская Вчера, 17:45