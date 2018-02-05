Яну Рудковскую на совместном фотоснимке с сыном сравнили с «инопланетянкой», из-за одетого наряда

На днях на официальной странице в интернете продюсер Яна Рудковская опубликовала новый совместный снимок с сыном во время прогулки. На данном изображении знаменитость с ребенком позирует в снегу. Их лица практически соприкасаются друг с другом, поэтому пользователи предположили, что Яна хочет поцеловать сына Александра.А под этим фото Рудковская сообщила, что устроила наследнику «зимнюю сказку». На заднем плане снимка красуются деревья, полностью усыпанные снегом. Но внимание пользователей привлек внешний вид девушки, а точнее ее комбинезон и читатели сразу же сравнили ее с «инопланетянкой».Для прогулки с наследником знаменитая мамочка решила надеть теплый комбинезон серебристого цвета, а на голову синюю вязаную шапку. Поклонники обратили свой взор, что в этом наряде продюсер похожа на инопланетного человека.Под снимком пользователи восхитились этой семьей и написали, что она прекрасная мама. За непродолжительное время публикация насобирала больше 74 тысяч лайков.