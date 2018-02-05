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Яну Рудковскую на совместном фотоснимке с сыном сравнили с «инопланетянкой», из-за одетого наряда
Яна Рудковская выложила на своей личной страничке новый совместный снимок с сыном, на котором пользователи сравнили знаменитость с «инопланетянкой», из-за одетого наряда.

Яну Рудковскую на совместном фотоснимке с сыном сравнили с «инопланетянкой», из-за одетого наряда


На днях на официальной странице в интернете продюсер Яна Рудковская опубликовала новый совместный снимок с сыном во время прогулки. На данном изображении знаменитость с ребенком позирует в снегу. Их лица практически соприкасаются друг с другом, поэтому пользователи предположили, что Яна хочет поцеловать сына Александра.

А под этим фото Рудковская сообщила, что устроила наследнику «зимнюю сказку». На заднем плане снимка красуются деревья, полностью усыпанные снегом. Но внимание пользователей привлек внешний вид девушки, а точнее ее комбинезон и читатели сразу же сравнили ее с «инопланетянкой».

Для прогулки с наследником знаменитая мамочка решила надеть теплый комбинезон серебристого цвета, а на голову синюю вязаную шапку. Поклонники обратили свой взор, что в этом наряде продюсер похожа на инопланетного человека.

Под снимком пользователи восхитились этой семьей и написали, что она прекрасная мама. За непродолжительное время публикация насобирала больше 74 тысяч лайков.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 13:39
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